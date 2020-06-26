Как сообщает пресс-служба ГМЗ "Петергоф", посетить можно будет Нижний фонтанный парк, парки Ораниенбаума и Александрии.

В ГМЗ "Царское село" "Интерфаксу" сообщили, что Екатерининский и Александровский парки откроются также 3 июля.

"Парк "Павловска" откроется не позднее 3 июля, а может быть даже немного раньше. Но точная информация будет немного позже", — сказали "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

Как сообщалось ранее, директор "Петергофа" Елена Кальницкая подчеркнула, что после соответствующего распоряжения городских властей, им понадобится 4 дня для подготовки парков. Должны быть соблюдены все санитарные нормы Роспотребнадзора и нанесена разметка для обозначения социальной дистанции. Продажа билетов будет осуществляться только онлайн.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал в четверг постановление, снимающее еще ряд действующих карантинных ограничений.

С 28 июня в городе разрешается посещение парков, скверов, садов, а также детских и спортивных площадок. С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, возобновляется торжественная регистрация браков (не более 10 участников). Также разрешается по предварительной записи оказание услуг маникюра и педикюра. Кроме того, станут доступны услуги общественного питания в сезонных летних кафе и с использованием выносной уличной мебели.

"В парках садах и скверах необходимо проводить ежедневную дезинфекцию. Аттракционы и другие объекты парков, предназначенные для развлечения и досуга, остаются закрытыми за исключением детских и спортивных площадок, проката спортивного инвентаря и инвентаря для отдыха, в частности, лодок", — говорится в сообщении правительства города.

Объекты розничной торговли в парках, садах и скверах смогут продавать только продовольственные товары заводского производства в индивидуальной упаковке производителя. Торговля алкоголем в парках, садах и скверах запрещена.