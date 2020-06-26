Соответствующие постановления №909 и №910 подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно положениям, в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности на всей территории РФ или ее отдельной части морские и речные перевозчики вправе изменить условия договора перевозки пассажира в одностороннем порядке (дату, время, маршрут и тип судна). Либо отменить рейс и вернуть деньги за поездку.

В случае изменений условий договора перевозчик обязан в течение 18 месяцев с запланированной даты отправления судна предоставить пассажиру аналогичные по стоимости, длительности и маршруту услуги в оплаченном размере. После получения согласия пассажира на изменения условий договора перевозчик в течение 3 дней должен направить подтверждение о том, что ранее внесенные денежные средства будут использованы для оплаты аналогичных услуг.

При отмене поездки возврат денег предусмотрен в течение 18 месяцев с даты отправления судна, указанного в билете или путевке.

В случае отказа от поездки денежные средства возвращаются пассажиру в течение 10 календарных дней после подачи заявления, но не позднее 18 месяцев с указанной даты поездки.

Для морских перевозчиков установлены несколько пунктов, которых нет в положении о речных перевозках. Так, в случае изменений условий договора пассажир вправе использовать часть оплаченной суммы, либо всю сумму в полном размере, либо доплатить, в случае недостаточности средств. Кроме того, при отмене поездки или изменении ее условий пассажирам полагается выплата процентов за пользование денежными средствами по действующей ставке ЦБ РФ. Проценты начисляются по день возврата этих средств пассажиру, но не позднее 2,5 лет (30 месяцев) с даты рейса.

В случае банкротства морского или речного перевозчика возврат денег осуществляется в соответствии с законодательством о банкротстве.