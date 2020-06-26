Рекомендации подготовлены греческим Секретариатом гражданской защиты в рамках информационной кампании, призванной убедить туристов в необходимости соблюдать меры безопасности на отдыхе.

Среди этих мер — рекомендация соблюдать социальную дистанцию, избегать использования лифтов, выбирать способы бесконтактной оплаты. Также туристам рекомендуют не забывать регулярно мыть руки тщательно и как можно чаще пользоваться санитайзерами, носить маску там, где не избежать скопления людей, и не забывать прикрываться ладошкой или локтем при кашле или чихании. Информация напечатана на флаерах и плакатах на английском, французском и немецком языках, они будут развешаны в аэропортах и гостиницах.

Греция начнет принимать иностранных туристов на своих курортах с 1 июля.

В период с 1 по 25 июня в Греции выявили 404 случая заражения коронавирусом, среди них 98 связаны со въездом граждан из-за рубежа.