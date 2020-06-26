"По результатам исследований воды девяти купальных водоемов установлено, что вода в четырех водоемах: озеро "Школьное", озеро "Черное", "Большой городской пруд" (ЗелАО), озеро "Белое" (ВАО) отвечает санитарным требованиям", — сказали в пресс-службе.

"В пяти купальных водоемах выявлены несоответствия качества воды: "Тропарево" (ЮЗАО), озеро "Мещерское" (ЗАО) — по санитарно-химическим показателям, пляж "Левобережный" (САО) — по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3" (СЗАО) — по микробиологическим показателям. При вирусологическом исследовании 106 проб воды РНК-коронавирусной инфекции COVID-19 не обнаружена ни в одном водоёме", — сообщили в Роспотребнадзоре по Москве.

По словам собеседника агентства, вместе с тем ни одна из зон отдыха в настоящее время в эксплуатацию не принята.

Как отметили в ведомстве, при исследовании песка установлено, что во всех зонах отдыха с купанием песок соответствует санитарным нормативам.

"Результаты проведенного мониторинга зон отдыха направлены в правительство Москвы. Мониторинг за качеством воды водоёмов и песка в зонах отдых будет продолжен", — сказали в пресс-службе.