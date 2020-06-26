"Всего за первый день работы в подмосковных музеях побывали почти 2 тыс. человек", — сообщили в ведомстве.

В Минкультуры Подмосковья напоминают, что при посещении музеев необходимо соблюдать меры безопасности.

Как сообщалось, в Подмосковье в рамках ослабления режима ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, с 25 июня разрешена работа музеев, выставочных залов, этнопарков и зоопарков.

Для возобновления работы организации должны направить уведомления в министерство культуры Московской области и в орган местного самоуправления соответствующего городского округа.