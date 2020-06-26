"Ранее я говорил про июль — пока эта надежда жива, но нужно попробовать систему перелетов внутри страны", — сказал Дитрих журналистам в пятницу.

РФ из-за пандемии коронавируса запретила почти все международные пассажирские авиаперевозки в конце марта.

Источник "Интерфакса" сообщал ранее, что международное авиасообщение может возобновиться с 15 июля, первыми могут начаться полеты в страны ЕАЭС и СНГ.

Гендиректор и основной собственник "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов на совещании у президента Владимира Путина в июне также просил о поэтапном открытии полетов в страны СНГ.