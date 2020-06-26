"Вопрос о въезжающих из третьих стран в настоящее время обсуждается в Брюсселе. Сейчас там действует запрет на въезд, это касается, в том числе, граждан России", — сказала Адебар в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В настоящее время в ЕС установлен запрет на туристические поездки граждан из третьих стран, запрет действует до 30 июня.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обсуждает, для каких третьих стран в первую очередь будут сняты ограничения на въезд. России среди кандидатов нет, но есть некоторые страны Балканского полуострова (Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория и Албания).