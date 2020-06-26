"В первый рейс после длительного перерыва поезд № 30/29 "Янтарь" Калининград — Москва отправится 1 июля и далее будет курсировать через день по нечетным числам. В обратную сторону, из Москвы, поезд отправится 2 июля и далее будет курсировать через день по четным числам", — говорится в сообщении.

"Поезд № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург в первый рейс из Калининграда отправится 1 июля. До 5 октября он будет курсировать по средам и субботам, а после — 1 раз в 4 дня. Из Санкт-Петербурга до 6 октября поезд будет курсировать по четвергам и воскресеньям, а после — 1 раз в 4 дня", — сообщили РЖД.

Время отправления и прибытия поездов из начальной в конечную точки маршрута не изменилось. При следовании поездов транзитом через территорию Республики Литвы и Республики Беларусь на станциях литовских и белорусских железных дорог предусмотрены только технические остановки — посадка и высадка пассажиров осуществляться не будет, отмечают РЖД.

О возобновлении с 1 июля пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградской областью и основной территорией России ранее сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. "Движение пассажирских поездов будет возобновлено с 1 июля. Эту информацию получил губернатор Антон Алиханов. Ранее он обращался в Минтранс по данному вопросу", — сказал Лысков в пятницу.

Как сообщалось, с 19 марта 2020 года на неопределенное время в связи с коронавирусом Литва ужесточила правила для пассажиров транзитных поездов из Калининграда. РЖД с 6 апреля временно отменили курсирование пассажирских поездов в сообщении с Калининградом, следующих транзитом через территории Белоруссии и Литвы.