"Местные жители вынуждены остаться на Камчатке из-за распространения коронавируса. Такие путешествия, надеюсь, помогут и людям, и развитию туризма на Камчатке", — сообщили агентству "Интерфакс — Дальний Восток" в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

Направлениями для путешествия являются Кроноцкий заповедник и Южно-Камчатский заказник. Жители региона могут воспользоваться правом на оплату проезда к месту отдыха, которое есть у жителей регионов, приравненных к Крайнему Северу. Программа рассчитана на работающих жителей Камчатского края, в том числе военнослужащих, и неработающих членов их семей.

Согласно созданной программе, желающие отправиться в Кроноцкий заповедник посетят Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон, примут термальные ванны в Налычевской долине на территории природного парка "Вулканы Камчатки". В Южно-Камчатском заказнике туристы увидят Курильское озеро, искупаются в Ходуткинских горячих источниках и побывают на вулкане Ксудач.

Стоимость путевки для жителей Камчатского края составляет 35 тыс. руб., из них 30 тыс. составляет оплата перелета на вертолете. Стоимость полета компенсируется за счет средств работодателя как проезд к месту отпуска для работающих и проживающих в районах Крайнего Севера.

Проведение экскурсий начнется после снятия ограничения на посещение заповедных территорий, введенного в связи распространением коронавируса.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин назвал развитие туризма стратегической задачей. В настоящий момент федеральное правительство работает над формированием нового пула регионов, нового пакета требований, которые позволят туроператорам уже в этом году сделать путешествие более доступным, приятным и комфортным. Им предложено уделить внимание на разработку новых продуктов, в том числе для поездок по регионам Дальнего Востока.