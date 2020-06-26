"После введения с 31 марта текущего года карантина из-за коронавирусной инфекции в середине апреля аэропорт Сочи принимал около 30 авиарейсов в сутки, а в мае — в среднем 10-20", — сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе аэропорта в пятницу.

При этом до введения карантина в марте аэропорт принимал в среднем 100 рейсов в день.

"1 июля международный аэропорт Сочи планирует обеспечить 148 взлетно-посадочных операций", — отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, после снятия карантинного режима 22 июня аэропорт обслужил 93 рейса, 47 из которых доставили на курорт 6 326 человек, а уже 23 июня количество обслуженных рейсов увеличилось до 126. При этом в Сочи 61 рейсом было доставлено 9 080 туристов.