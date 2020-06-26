"Для получения доказательств на территории Турецкой Республики на основании имеющихся международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи, однако истребуемые следствием данные и материалы, имеющие значение для принятия законных и обоснованных решений по уголовным делам, турецкой стороной так и не были представлены", — сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

Она напомнила, что ведомство расследует уголовные дела о гибели российских туристов, в том числе и несовершеннолетних, летом 2019 года в курортных районах Турции.

"В июле 2019 года 16-летняя россиянка — жительница Красноярска Софья Ланшакова с жалобами на резкое ухудшение здоровья была госпитализирована в частную клинику в Аланье. В тот же день после проведенного обследования девочку транспортировали в другую клинику, где она скончалась предположительно от перитонита", — сказала Петренко.

Она отметила, что в августе 2019 года в отеле в Бодруме пострадала 12-летняя россиянка Алиса Адамова из Ленинградской области, ее рука застряла в трубе системы фильтрации бассейна, ребенок длительное время находился под водой.

"С полученными повреждениями пострадавшая была госпитализирована в больницу, где скончалась, несмотря на оказанную медицинскую помощь", — сказала представитель СКР.

По ее словам, также в августе 2019 года при посещении аквапарка в Аланье 19- летняя Ольга Десятова из Москвы по неустановленной причине впала в кому.

"Для оказания медицинской помощи россиянка была доставлена в госпиталь, а через неделю транспортирована в РФ, где скончалась, не приходя в сознание", — сказала Петренко.

Кроме этого, напомнила она, в начале сентября 2019 года 5-летняя жительница Архангельской области Любовь Торочкова в отеле в Аланье при неустановленных обстоятельствах оказалась в бассейне, где начала тонуть.

"После экстренной транспортировки в клинику в ходе проведения реанимационных процедур девочка скончалась", — сказала Петренко.

Она отметила, что на территории РФ следствием проделана исчерпывающая работа по уголовным делам: допрошены свидетели и эксперты, проведены выемки предметов и документов, назначены и проведены возможные экспертизы.

"Следственный комитет РФ продолжает расследование указанных уголовных дел и будет добиваться установления истинных причин гибели наших граждан в Турецкой Республике и привлечения к ответственности виновных", — добавила представитель ведомства.