"Движение пассажирских поездов будет возобновлено с 1 июля. Эту информацию получил губернатор Антон Алиханов. Ранее он обращался в Минтранс по данному вопросу", — рассказал Лысков.

По его словам, для региона это сообщение сегодня очень актуально. Летний туристический сезон в области уже официально стартовал, и регион ждет прибытия гостей не только воздушным путем.

Как сообщалось, с 19 марта 2020 года на неопределенное время в связи с коронавирусом Литва ужесточила правила для пассажиров транзитных поездов из Калининграда. Затем транзит был остановлен. Также было остановлено и движение частных легковых автомашин. Грузовой железнодорожный и автомобильный транзит не прекращался.