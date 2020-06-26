Так, 27 июня во Владимирской области разрешаются занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе, а также на открытых и закрытых спортивных площадках, в физкультурно-оздоровительных комплексах и фитнес-клубах — с соблюдением предписанных мер профилактики коронавирусной инфекции.

При этом отмечается, что спортивный инвентарь должен быть расставлен на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, кабинки в раздевалке должны использоваться с учётом социальной дистанции, а площади залов для занятий спортом должны быть организованы с учетом не менее четырех квадратных метров на одного посетителя.

Кроме того, разрешается возобновить деятельность музеям и библиотекам. Отмечается, что главным условием здесь также является соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора и главного государственного санитарного врача по Владимирской области.

По данным на 25 июня, во Владимирской области зарегистрировано 4109 случаев коронавируса, 2412 пациентов выздоровели, 55 скончались.