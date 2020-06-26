"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6800 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1941 (28,5%) без клинических проявлений. Распределение по субъектам: Москва 813", — говорится в сообщении оперштаба в пятницу.

Всего в РФ зарегистрировано 620 794 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Количество новых случаев по России продолжает снижаться: в четверг и среду их было 7,1 тыс., во вторник — 7,4 тыс., в понедельник — 7,6 тыс.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки — Москва (0,4%), Чечня (0,6%), Московская область, Северная Осетия, Чукотский АО (по 0,7%).

За последние сутки подтверждено 176 летальных случаев, из них 47 — в Санкт-Петербурге, 25 — в Москве. За весь период по России умер 8 781 человек. Количество умерших сильно увеличилось за сутки, в четверг их было 92, однако в среду — 154 человека.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 8 988 человек, из них в Москве — 1997. За весь период выписано по выздоровлению по России — 384 152.

Роспотребнадзор сообщил, что в РФ проведено более 18,4 млн тестов на коронавирус, из них за сутки — 286 тыс., под меднаблюдением остаётся 303 тыс.чел.