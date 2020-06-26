В частности, музеи в регионе начинают работать в режиме индивидуальных экскурсий по предварительной записи. Групповые экскурсии по-прежнему остаются под запретом.

Также расширен перечень услуг для салонов красоты и парикмахерских. Если раньше оказывались только парикмахерские услуги и услуги по маникюру и педикюру, то с пятницы они могут перейти к полному перечню услуг.

Кроме того, требование об обязательной самоизоляции сохраняется для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции должны соблюдать прибывшие в Ивановскую область из-за границы, также 14-дневная самоизоляция обязательна для прибывших из других регионов. Если граждане прибывают на срок менее 14 дней, действует обязательная самоизоляция на весь срок пребывания и требование о предоставлении справок об отсутствии заболевания коронавирусом. Справки необходимы также для всех детей в возрасте до 17 лет.

Ранее, с 23 июня в Ивановской области были возобновлены тренировки профессиональных спортсменов. С 25 июня рестораны, кафе и другие стационарные предприятия общественного питания приступили к работе на открытых верандах. В рамках первого этапа снятия ограничений в Ивановской области с 16 июня снят запрет на работу библиотек и возобновлена выдача книг и документов библиотечного фонда на дом по предварительной записи и заказу. Возобновлено обучение в автошколах.

С 12 мая возобновлена работа промышленных предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги. Разрешена работа магазинов непродовольственных товаров площадью до 400 кв. метров при наличии отдельного входа.

Для граждан разрешены индивидуальные пробежки в парках в утреннее время с 7 до 10 часов и вечером — с 18 до 22 часов при обязательном соблюдении дистанции до других граждан не менее трех метров. Также разрешены велосипедные прогулки и прогулки родителей с детьми при соблюдении установленной дистанции до других граждан, за исключением территории спортивных, игровых и детских площадок, которые по-прежнему закрыты для посещения. Можно проводить индивидуальные тренировки на свежем воздухе без использования уличного спортивного инвентаря в период с 20 до 8 часов.

На территории Ивановской области до особого распоряжения действует запрет на проведение массовых мероприятий. Наряду с масками в общественных местах жители региона должны использовать средства индивидуальной защиты рук — перчатки. Транспортные компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, должны ограничить число перевозимых пассажиров до 35% от максимально разрешенного к перевозке количества и обеспечить максимальное расстояние между пассажирами в салоне.

В Ивановской области запрещена работа торгово-развлекательных центров, приостановлена работа непродовольственных рынков и ярмарок. Стоматологии могут оказывать только экстренную помощь. Бани и сауны предоставляют только общегигиенические душевые услуги. Действует запрет на работу бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, детских развлекательных центров. Дошкольные учреждения работают в формате дежурных групп.