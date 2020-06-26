"В 21.57 мск объявлена ликвидация последствий пожара на площади 500 кв.м", — сообщили в пресс-службе.

К ликвидации пожара было привлечено 114 человек и 36 единиц техники.

В свою очередь пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода сообщила, что восстановлением музея займется муниципалитет.

"Насколько пострадали интерьеры, нам предстоит оценить вместе с коллегами регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия. Потом будем принимать решение по скорейшему восстановлению объекта. Это муниципальное учреждение, и реставрацией, в том числе и после пожара, будет заниматься администрация Нижнего Новгорода", — приводятся в сообщении слова и.о. мэра города Юрия Шалабаева.

Шалабаев добавил, что на момент возникновения возгорания в музее проводились реставрационные работы, практически все экспонаты из него были вывезены осенью прошлого года. Оставшиеся в здании люстры XIX века пожарным удалось спасти.

Как сообщалось, информация о пожаре в музее поступила в 17:20 мск четверга. Произошло частичное обрушение чердачного перекрытия. В 19:26 мск была объявлена локализация пожара, а в 20:15 мск — ликвидация открытого горения на площади 500 кв.м. Из здания эвакуирован охранник и материальные ценности, погибших и пострадавших нет.

Литературный музей — главное здание объединения муниципального бюджетного учреждения культуры "Государственный ордена Почёта музей А.М.Горького". Он располагается в бывшем купеческом доме Бурмистровых, в центральной исторической части Нижнего Новгорода.

Это один из немногих сохранившихся в Нижнем Новгороде особняков с интерьером — образец парадного дома периода эклектики второй половины XIX века — памятник истории и культуры народов Российской Федерации регионального значения.