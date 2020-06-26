"У нас есть проблема столкновения медведей с туристами. На Курильском озере обитает тысяча медведей. В рамках проекта планируется оценить их реакцию на туристов, и, возможно, уменьшить количество посетителей в определенных местах, чтобы не тревожить хищников", — сообщили агентству "Интерфакс — Дальний Восток" в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

В этом году из-за коронавируса турпоток значительно сократился. В предыдущие годы заповедник за сезон посещали около 5 тыс. любителей природы. У ученых появился шанс сравнить поведение хищников — изменились ли их повадки в условиях практически отсутствия людей. Часть наблюдений за медведями ведется с помощью фотоловушек.

"Выделенные средства из президентского гранта помогут с оборудованием. К примеру, в установке новых фотоловушек для наблюдения за дикими животными", — уточнили в пресс-службе.

В рамках проекта в этом сезоне в населенных пунктах, соседствующих с Южно-Камчатским федеральным заказником, запланирована эколого-просветительская работа. Пройдут лекции специалистов о камчатском буром медведе, установят предупредительные аншлаги, распространят среди населения буклеты, посвященные правилам поведения на медвежьих угодьях.

В Южно-Камчатском заказнике обитает около 1 тыс. бурых медведей, а в целом на Камчатке — более 20 тыс. этих хищников. Курильское озеро — один из самых популярных природных объектов Камчатки. Туристов привлекает возможность наблюдать за крупнейшей в мире популяцией бурого медведя в естественной среде обитания.

Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. За это время финансирование получили почти 12,5 тыс. проектов на общую сумму более 26,3 млрд рублей.

Второй конкурс президентских грантов 2020 года стартовал 26 февраля, заявки принимались до 6 апреля. На конкурс поступило более 11 тыс. проектов, по итогам конкурса между некоммерческими организациями распределено более 3,5 млрд рублей.