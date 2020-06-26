Первый рейс по маршруту Владивосток — Сочи запланирован на 6 июля. Полеты будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и четвергам.

Из Владивостока в Симферополь и обратно компания начнет выполнять полеты с 11 июля один раз в неделю по субботам.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 747-400 с местами бизнес-класса.

"В настоящее время происходит переориентация туристического спроса с международных направлений на внутренние. Сочи и Крым для нас являются наиболее привлекательным предложением. Авиакомпания "Россия" совместно с туроператором "Библио-Глобус" своевременно отреагировали на рост популярности внутреннего туризма", — сказал директор по авиационной коммерции АО "МАВ" Александр Бобров, слова которого приводятся в сообщении.

Курорты Сочи официально открылись для туристов с 21 июня. Отменена обязательная обсервация для прибывающих в регион россиян, частично снят режим эпидемиологического контроля, также сняты ограничения по передвижению внутри региона. На территории Республики Крым режим самоизоляции для всех категорий граждан был снят 15 июня.