"С 27 июня, начинают работать летние кафе, веранды и террасы с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер", — сообщает в пятницу пресс-служба правительства Приморского края.

Отмечается, что на верандах должны быть установлены перегородки между столами или обеспечена расстановка столов на расстоянии 1,5-2 метра.

Властям поступило 85 обращений на открытие веранд, летних площадок общепита. Их проверяют специалисты краевого Минпромторга и административные комиссии.

Как сообщалось, в Приморье власти постепенно смягчают карантинные меры, введенные 28 марта. Так, в крае сначала открыли пляжи, торговые центры и магазины, салоны красоты. С 24 июня разрешили работать гостиницам, спортзалы остаются закрыты.

В последние годы столица края, Владивосток, стал популярен среди туристов из регионов России, а также из Южной Кореи и Китая. В городе быстро росла ресторанная индустрия, устраивались многочисленные гастрономические фестивали, на некоторые из которых туристы бронировали места за год до события. С конца января текущего года страны начали постепенно закрывать границы, а рестораны и кафе Владивостока — терять иностранных клиентов. Ситуация стала кризисной после того, как с 28 марта решением местных властей из-за распространения коронавируса были закрыты все кафе и рестораны. Они работали на доставку еды и на вынос.