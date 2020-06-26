Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

"Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей в доход государства", — говорится в сообщении.

Уточняется, что осужденный возместил ущерб пострадавшим.

Следствие установило, что предприниматель организовал место по питанию отдыхающих на открытом воздухе не убедившись, что это не представляет опасности для жизни и здоровья потребителей.

Как сообщалось, в феврале текущего года снег сошел со здания кафе "Сусанин" в Шерегеше. Очевидцы откопали трех пострадавших: двух женщин и одного мужчину, которых впоследствии госпитализировали. Одной из пострадавших диагностировали средний вред здоровью.