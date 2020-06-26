"В национальном парке "Бикин" реализуют проект по раздельному сбору отходов. Для туристов, готовых самостоятельно вывозить мусор, администрация парка разрабатывает ряд бонусов, информацию о которых разместят на листовках", — сообщили агентству "Интерфакс — Дальний Восток" в пресс-службе национального парка.

Также в пресс-службе отметили, что проект по раздельному сбору отходов основывается на идее "принес — забери с собой", чтобы у гостей нацпарка сформировалось убеждение в том, что оставлять бытовые отходы на природной территории недопустимо. В нацпарке для соблюдения этого принципа оборудуют пункты раздельного сбора отходов, установят информационные аншлаги, выпустят листовки.

"Вопрос обращения с отходами тщательно изучается, мониторятся объемы, морфология, динамика, логистика. Конкретные меры параллельно принимаются, будут установлены четыре бака для раздельного сбора мусора", — уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, крупнейший на Дальнем Востоке национальный парк "Бикин" вошел в число пилотных территорий по реализации проекта Агентства стратегических инициатив и Минприроды по внедрению раздельного сбора отходов на особо охраняемых природных территориях.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте национального проекта "Экология", инициированного майским указом главы государства. Цель реформы — сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

Национальный парк "Бикин" — крупнейшая особо охраняемая природная территории в ареале амурского тигра. Под охрану взяты свыше 1,16 млн га лесов в Пожарском районе Приморья — ключевой территории для удэгейского народа и амурского тигра. Территория нацпарка включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.