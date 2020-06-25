"Подали заявки на включение в реестр загородных оздоровительных лагерей — 115. Из них пока только 56 имеют санэпидзаключения. Остальные 59 готовятся к тому, чтобы такое заключение у Роспотребнадзора получить", — сказала Фаевская в четверг в эфире телеканала "360".

Она уточнила, что министерством также разработан специальный стандарт в целях недопущения распространения COVID-19.

По словам министра, право на бесплатную путевку в лагерь имеют дети-сироты, дети-инвалиды и дети из семей, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что детские оздоровительные лагеря могут открыться в Подмосковье с 15 июля.