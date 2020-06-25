Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, с 28 июня в городе разрешается посещение парков, скверов, садов, а также детских и спортивных площадок. С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, возобновляется торжественная регистрация браков (не более 10 участников). Также разрешается по предварительной записи оказание услуг маникюра и педикюра. Кроме того, станут доступны услуги общественного питания в сезонных летних кафе и с использованием выносной уличной мебели.

"В парках садах и скверах необходимо проводить ежедневную дезинфекцию. Аттракционы и другие объекты парков, предназначенные для развлечения и досуга, остаются закрытыми за исключением детских и спортивных площадок, проката спортивного инвентаря и инвентаря для отдыха, в частности, лодок", — говорится в сообщении.

Объекты розничной торговли в парках, садах и скверах смогут продавать только продовольственные товары заводского производства в индивидуальной упаковке производителя. Торговля алкоголем в парках, садах и скверах запрещена.

Детские и спортивные площадки будут ежедневно дезинфицировать в соответствии с рекомендациями комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, отмечают в пресс-службе.

В Петербурге по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия, не работают предприятия общепита, торговые центры с фудкортами.