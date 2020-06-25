"В парках садах и скверах необходимо проводить ежедневную дезинфекцию. Аттракционы и другие объекты парков, предназначенные для развлечения и досуга, остаются закрытыми за исключением детских и спортивных площадок, проката спортивного инвентаря и инвентаря для отдыха, в частности, лодок", — говорится в сообщении.
Объекты розничной торговли в парках, садах и скверах смогут продавать только продовольственные товары заводского производства в индивидуальной упаковке производителя. Торговля алкоголем в парках, садах и скверах запрещена.
Детские и спортивные площадки будут ежедневно дезинфицировать в соответствии с рекомендациями комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, отмечают в пресс-службе.
В Петербурге по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия, не работают предприятия общепита, торговые центры с фудкортами.