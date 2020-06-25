"В связи с началом летнего сезона прогнозируется увеличение потока жителей и гостей столицы в Московскую область на 10-15%. В том числе, за счет переориентации туристов на внутренние поездки", — сообщила заместитель руководителя комитета по туризму региона Ирина Шилкина, ее слова цитирует пресс-служба ведомства.

Она добавила, что это может произойти после снятия в регионе ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, власти Московской области ожидают, что по итогам 2020 года турпоток в Подмосковье не превысит 12 млн человек.

С января по март — до ввода ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции — Подмосковье посетило 5,25 млн туристов.

В 2019 году Подмосковье посетило 22,1 млн туристов.

Ранее ожидалось, что в 2020 году турпоток вырастет до 25,5 млн человек.