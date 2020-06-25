"Тысячи британцев отправились на пляжи Борнмута, Крайстчерча и Пула на юге Англии из-за жаркой погоды, установившейся на неделе. Пляжи оказались рекордно перегружены", — пишет издание.

Очевидцы запечатлели толпы людей, которые расположились на расстоянии менее метра, а иногда и сантиметров друг от друга, все они без масок.

"Безответственное поведение такого большого количества людей просто шокирует, наши возможности по обеспечению безопасности на пределе. У нас нет другого выхода, кроме как объявить чрезвычайную ситуацию. Мы просим всех британцев воздержаться от поездок в эти районы", — цитирует газета местных властей.

Жителям Великобритании не запрещены поездки за рубеж, границы страны оставались открытыми с начала пандемии. Тем не менее, с 8 июня был введен обязательный 14-дневный карантин для всех приезжающих, в том числе, для местных жителей, возвращающихся из-за рубежа.