Информация о пожаре в музее, расположенном на ул.Минина и находящемся в данный момент на реставрации, поступила в 17:20 мск в четверг . Пожару присвоен 2 ранг сложности.

"Пожар на втором этаже двухэтажного здания. Площадь возгорания составляет 150 кв.м. Существует угроза распространения огня на другие части здания", — отметили в пресс-службе. Литературный музей — главное здание объединения муниципального бюджетного учреждения культуры "Государственный ордена Почёта музей А.М.Горького". Он располагается в бывшем купеческом доме Бурмистровых, в центральной исторической части Нижнего Новгорода. Это один из немногих сохранившихся в Нижнем Новгороде особняков с интерьером — образец парадного дома периода эклектики второй половины XIX века — памятник истории и культуры народов Российской Федерации регионального значения.