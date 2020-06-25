"Решение — за государствами-членами. Между ними дискуссии продолжаются. Недавно было три заседания Coreper (Комитета постоянных представителей стран ЕС — ИФ) по этому вопросу. Намечаются другие. И на этой стадии у нас пока нет деталей, которые мы могли бы вам сообщить. И мы не готовы комментировать, какая страна будет включена или не включена в этот список", — сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Его просили прокомментировать информационные утечки о том, что в первый список может войти Китай, но США не будут в него включены.

"В то же время, — продолжил представитель ЕК, — мы призываем государства-члены, чтобы они готовились постепенно снимать эти ограничения. И наша главная озабоченность — это, конечно, общественное здравоохранение, и мы будем стремиться к тому, чтобы путешественники были проинформированы (об открытии границ — ИФ) по мере развития ситуации".

Янц напомнил контекст дискуссий об открытии внешних границ ЕС после пандемии.

"Со стороны Европейской комиссии мы предложили 11 июня определенные действия, сопровождаемые соблюдением различных критериев и использованием механизма координации", — отметил пресс-секретарь.

"Эти действия должны основываться на совместном списке, согласованном государствами-членами, который обосновывается объективными критериями. Есть комплекс критериев, которые мы рекомендуем государствам-членам. Очевидно, что в первую очередь — это критерии состояния здравоохранения. Но есть также и другие критерии, связанные, в частности, с социально-экономическими аспектами, которые надо учитывать", — объяснил представитель Еврокомиссии.

Как сообщала газета The New York Times, государства-члены Европейского союза могут оставить закрытыми границы для США, России и Бразилии из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в этих странах.

По данным издания, в Евросоюзе есть два варианта потенциальных списков третьих стран, жителям которых могут разрешить въезд в страны ЕС. Отмечается, что в эти списки включены Китай, а также такие развивающиеся страны, как Уганда, Куба и Вьетнам.

The New York Times сообщала, что эти страны были выбраны в качестве безопасных на основании эпидемиологических критериев. Ориентиром является среднее число случаев заражения за последние 14 дней, которое приходится на 100 тыс. человек населения. В странах ЕС среднее число составляет 16. Согласным подсчетам издания, в США этот показатель равен 107, в Бразилии — 190, а в России — 80.

Как ожидается, окончательный вариант списка безопасных стран будет опубликован ЕС до 1 июля в качестве рекомендации странам-членам блока.

Объявляя об открытии с 15 июня внутренних границ между государствами-членами Шенгенской зоны и ее ассоциированными странами, член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон изложила перспективу отмены ограничений на внешних границах.

"После отмены всех внутренних пограничных проверок внутри союза мы предлагаем четкий и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в ЕС, начиная с 1 июля", — объявила еврокомиссар 11 июня на пресс-конференции в Брюсселе.

Она отметила, что "эти ограничения пока нельзя снять сразу". "Будем это делать постепенно", — пояснила член Еврокомиссии.

Йохансон сообщила, что будет составлен обновляемый список стран с учетом их эпидемиологической обстановки, с которыми ЕС начнет с 1 июля постепенно открывать границы.