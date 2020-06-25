«Для повышения доступности железнодорожного транспорта и популяризации внутреннего туризма холдинг РЖД с 1 июля по 31 августа предоставит скидку детям от 10 до 17 лет на билеты в купейные вагоны двухэтажных поездов. Цена билета будет равна половине стоимости проезда данной категории пассажиров в плацкартном вагоне», — говорится в сообщении.

Как напомнили в компании, согласно постановлению правительства, с 27 июня 2020 г. детям в возрасте от 10 до 17 лет при проезде в купейных вагонах двухэтажных поездов, отправляющихся в периоды с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря предоставляется скидка в размере 50% от тарифа, установленного на перевозки пассажиров в плацкартных вагонах на аналогичное расстояние проезда.

«Таким образом, в 2020 году эта скидка будет действовать весь год. На постоянной основе действует «детский тариф» для маленьких пассажиров в возрасте от 5 до 10 лет, который составляет 35% от полного «взрослого» тарифа, а дети в возрасте до 5 лет путешествуют бесплатно», — добавили в пресс-службе холдинга.

Двухэтажные поезда курсируют на наиболее популярных маршрутах сети российских железных дорог: Москва – Казань, Адлер, Кисловодск, Ижевск, Самара, Пенза, Брянск, а также Санкт-Петербург – Москва, Адлер.