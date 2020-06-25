"Согласно исследованию Tourism Economics, проведенному по заказу DZT, количество ночевок гостей из Европы в Германии в 2020 году сократится на 45%, туристов из дальнего зарубежья — на 64%. На показатели 2019 индустрия въездного туризма Германии выйдет к концу 2023 года. Кризисом затронуты самые привлекательные сегменты немецкого туристического бренда — культурный, городской и конгресс-туризм", — сказали в турофисе.

В DZT заметили, что с возвращением свободы передвижения Германию как туристическое направление ждет жесткая конкуренция, поэтому ей нужно расширять свое предложение. В то же время, основные въездные рынки, как ожидается, восстановятся достаточно быстро.

"Прогноз быстрого восстановления актуален для западноевропейских стран — Дании, Бельгии, Швейцарии, Нидерландов и Австрии. Странами со средним темпом восстановления станут Франция, Швеция, Великобритания, Испания и Италия. Наибольшее время для возврата в колею потребуется странам Восточной Европы (например, России, Чехии, Польше) и дальнего зарубежья", — сообщили в турофисе.

В фокусе маркетинговой деятельности DZT в ближайшей перспективе будут рынки и сегменты с наибольшим потенциалом.

Также по заказу DZT компания IPK International в мае провела исследование приоритетов туристов в 18 странах. "Как показал опрос, пока еще сохраняется скептическое отношение к путешествиям за границу. Несмотря на это, 50% респондентов заявили, что дальние поездки возможны даже до изобретения вакцины. Больше всех по миру хотят путешествовать европейцы – 61%", — рассказали в DZT.

Наименьший риск заражения коронавирусом – у любителей автомобильного туризма, отдыха на природе и индивидуальных туров. Культурный, экскурсионный и городской туризм – сегменты со средним риском. Высокая доля риска у тех туристов, которые предпочитают посещение концертов, театральных постановок и массовых мероприятий.