Они отмечают, что данное решение связано со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом в Израиле.

По данным Минздрава, за последние сутки в Израиле зафиксирован 473 новых случая инфицирования коронавирусом. Подобного не наблюдалось с 22 апреля, когда было диагностировано 556 новых случаев заражения COVID-19.

По данным на 25 июня, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Израиле достигло 22 тыс. 139 человек.

Запрет на въезд в страну иностранцев был введен в середине марта.