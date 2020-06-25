Рейсы выполняются 2 раза в неделю по средам и воскресеньям до 20 сентября 2020 года.

Время в пути составит 1 час 30 минут.

Расстояние между двумя городами — чуть более 800 км.

"Кроме того, жители Мурманска смогут воспользоваться рейсами в Калининград с технической посадкой в Петрозаводске", — приводятся в сообщении слова коммерческого директора авиакомпании "РусЛайн" Александра Крутова.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел. По данным Росавиации, в 2019 году "РусЛайн" перевез 635 тыс. пассажиров (снижение на 3% к 2018 году), заняв по этому показателю 21-е место среди российских авиакомпаний. Компанию контролирует предприниматель Николай Уланов.