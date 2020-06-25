"Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из Российского сегмента МКС", — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля — РКК "Энергия".

Как уточнялось в документе, совет директоров корпорации утвердил цену на "осуществление космического полета на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС" на российский сегмент Международной космической станции участников космического полета" в 2,573 млрд рублей.

Работа должна быть завершена до 31 августа 2022 года.

В ноябре 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация заказала у "Энергии" производство двух дополнительных "Союзов".

"Мы сейчас заказали два новых корабля. Производственная программа РКК "Энергия" такова, что они могут делать четыре корабля в год, но нам потребуется еще увеличить загрузку предприятия до пяти кораблей в год. Нам нужны корабли под коммерческие запуски для туристов по линии компании Space Adventures, есть и другие заявки", — сказал Рогозин.

Сообщалось, что "туристический" вариант корабля будет переделан для управления одним человеком.

"Роскосмос" в феврале 2019 года сообщал о подписании контракта с американской компанией Space Adventure об осуществлении краткосрочных космических полётов на МКС двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле. Тогда речь шла о полёте на МКС до конца 2021 года.

В госкорпорации напомнили, что "Роскосмос" и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито. Всего за это время по программе космического туризма в космосе побывали семь человек, а Чарльз Симони — два раза.

Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос.