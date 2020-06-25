Сегодня в 15:43 Россия доставит на МКС в 2023 году двух космических туристов

МОСКВА. 25 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС — Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures заключили контракт на доставку двух космических туристов в 2023 году на Международную космическую станцию (МКС), сообщает корпорация.

"Между РКК "Энергия" и компанией Space Adventures Inc. (США) подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля "Союз МС" на Российский сегмент Международной космической станции (МКС)", — сообщили в "Энергии".

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