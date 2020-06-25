"Между РКК "Энергия" и компанией Space Adventures Inc. (США) подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля "Союз МС" на Российский сегмент Международной космической станции (МКС)", — сообщили в "Энергии".