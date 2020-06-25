Чистая прибыль аэропорта сократилась на 29,7% в годовом выражении за 12 месяцев до 31 марта и составила 5,9 млрд гонконгских долларов ($761 млн), выручка снизилась на 12,1%, сообщила администрация аэропорта (Airport Authority).

Протесты против властей в прошлом году привели к отмене ряда рейсов, аэропорт Гонконга неоднократно блокировался демонстрантами, что затрудняло отправку и прибытие пассажиров. Число туристов сократилось, так как они воздерживались от посещения города на фоне массовых уличных демонстраций.

Объем авиаперевозок был существенно ограничен после вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в связи с закрытием границ в странах мира и строгими карантинными мерами в Гонконге.

Количество пассажиров аэропорта сократилось на 18,9%, до 60,9 млн за 12 месяцев до конца марта, количество перелетов снизилось на 12%, до 377 тыс. 420.

Число пассажиров в апреле в годовом выражении рухнуло на 99,5%, когда в Гонконг был ограничен доступ для резидентов, а транзитные перелеты были запрещены.

Глава Airport Authority Фред Лэм отметил, что на данный момент "все еще трудно сказать", когда восстановится спрос со стороны пассажиров и прекратится падение выручки. Аэропорту "вскоре потребуется привлекать финансирование на финансовых рынках", заявил он.

Во вторник управление сообщило, что договорилось о получении кредитов на общую сумму 35 млрд гонконгских долларов от 21 международных и местных банков.