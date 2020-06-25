"В некоторых странах готовятся создать мемориалы в память погибших от COVID-19. В Германии уже появилась временная святыня. А в Великобритании воздвигнут мемориал 7 тысячам медиков, погибшим при исполнении обязанностей за последние 250 лет. Из них 200 умерли из-за коронавируса. Это будет бронзовый памятник с шестью фигурами врачей, представляющими каждую из аварийных служб, и служебной собакой. Он появится в центре Лондона, место пока не определено", — сообщает портал.

Места, связанные с трагедиями и эпидемиями, привлекают любителей "мрачного туризма". Среди таких мест – деревня Им в английском Дербишире, где произошла вспышка бубонной чумы в 1665 году. Жители приняли решение изолировать себя, чтобы чума не вышла за пределы деревни. В итоге погибла четверть населения, но инфекция была сдержана.

На острове Рузвельта в Нью-Йорке находятся руины больницы, в которой боролись с оспой. Также существует огромное одеяло-мемориал в память жертв СПИДа, несколько фрагментов которого посвящено Фредди Меркьюри. А в Гонконге есть памятник жертвам SARS – атипичной пневмонии 2003 года. Эти достопримечательности привлекают туристов.

"В то же время, "испанке", которая унесла жизни 100 млн людей в 1918 году, не посвящено ни одного мемориала. Но пандемия COVID-19 несомненно останется в нашей памяти. Уже сейчас есть сообщения, что турпоток в Ухань вырос – китайские туристы хотят поддержать свой "город-герой", — отмечает портал.

В последние годы путешественники все чаще стали посещать места, связанные с трагедиями, — бывшие концентрационные лагеря, тюрьмы, места стихийных бедствий и политических преступлений.

"После пандемии COVID-19 "мрачный туризм" останется популярным. Мемориалы, связанные с коронавирусом, помогут сохранить память о подвиге врачей и погибших людях. Мы сможем предупредить будущие поколения об опасности болезни и сами извлечь уроки", — заключает портал.