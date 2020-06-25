Кремль и "Витославлицы" с 18 марта были закрыты для посещений из-за эпидемии коронавируса.

"С сегодняшнего дня разрешены экскурсии по Кремлю. В частности, туристы могут вновь пройти по боевому ходу на кремлевской стене. Правда, внутрь наших объектов экскурсанты из-за коронавируса по-прежнему попасть не смогут", — сказал собеседник.

Новгородский кремль (Детинец) является памятником всемирного значения XI-XVII веков и охраняется ЮНЕСКО. На территории Кремля находятся Софийский кафедральный собор, монумент "Тысячелетие России", Грановитая палата и другие уникальные памятники истории.

Музей "Витославлицы" в окрестностях Великого Новгорода был основан в шестидесятых годах прошлого столетия. Здесь собраны более 30 памятников архитектуры XVI-XX веков церковного и хозяйственного назначения.