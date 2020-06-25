"Мы рассматриваем каждую ситуацию по отдельности — с точки зрения того, как распространяется вирус, а также — мер, которые введены странами для сдерживания вируса", — сказал Веран на пресс-конференции в Женеве, отвечая на вопрос о возможном запрете в страны ЕС на въезд из ряда государств.

Он отметил, что приоритет — это "обеспечить защиту здоровья жителей в ЕС, в частности, во Франции".

Веран также заверил ВОЗ в поддержки со стороны Франции. Он указал, что, по его мнению, мир в настоящее время "как никогда раньше" нуждается в подобной глобальной международной организации.

Ранее на этой неделе издание The New York Times со ссылкой на проект списка стран, которым будет открыт въезд в ЕС сообщило, что страны Европейского союза могут оставить закрытыми границы для США, России и Бразилии из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в этих странах.

По информации издания, на данный момент у ЕС есть два потенциальных списка третьих стран, жителям которых могут разрешить въезд в страны ЕС. Отмечается, что в эти списки включены Китай, а также такие развивающиеся страны, как Уганда, Куба и Вьетнам.

Издание сообщает, что эти страны были выбраны в качестве безопасных на основании комбинации эпидемиологических критериев. Ориентиром является среднее число случаев заражения за последние 14 дней, которое приходится на 100 тыс. человек населения. В странах ЕС среднее число составляет 16. Согласным подсчетам издания, в США этот показатель равен 107, в Бразилии — 190, а в России — 80.

Отмечается, что окончательный вариант списка безопасных стран будет опубликован ЕС до 1 июля в качестве рекомендации странам-членам блока.