"У нас принято решение такое: будут организованы сеансы. Сеанс, естественно, будет учитывать особенности каждой экспозиционной площади. Для главного здания и для Музея 1812 года, которые обладают большим экспозиционным пространством, это будет не более 15 билетов на каждые 15 минут сеанса. Время сеанса не ограничивается", — сообщил Левыкин на пресс-конференции в четверг.

"Для Покровского собора это будет более ограниченная цифра, это не более пяти билетов в течение десятиминутного сеанса и для Палат бояр Романовых, в котором небольшое пространство, будет посещение более ограниченное — не более пяти билетов на двадцатиминутный сеанс", — добавил Левыкин.

Посетителям рекомендуется покупать билеты онлайн. "Я предлагаю всем, кто хочет посетить музей, воспользоваться этой системой, это поможет выбрать время. Также мы решили технические проблемы, теперь не надо обменивать электронный билет в кассе, достаточно поднести штрих код", — сообщил директор музея.

При этом посетители, которые забыли маски и перчатки, смогут их приобрести в музейном магазине перед посещением.

Говоря о работе с экскурсионными группами, Левыкин сообщил, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, первое время музей будет проводить экскурсии в группах не более пяти человек. В дальнейшем глава ГИМ надеется, что правила работы с экскурсионными группами изменятся.

"Все-таки хотелось бы надеяться на это, ведь первые меры определены до 31 августа, и, если ситуация улучшится, я надеюсь, к 31 августа мы сможем приступить к новому этапу снятия мер, включая возможные работы с большим составом экскурсионных групп", — сказал Левыкин.

Первых посетителей музея, который откроется 1 июля, будет ждать праздничный концерт, который начнется в 10 утра.

Как ранее сообщила "Интерфаксу" начальник управления ГИМ по связям с общественностью Мария Лемигова, музей откроется для посетителей с 1 июля, вход для посетителей будет организован по сеансам. Для посетителей будут работать две выставки "Фаберже и придворные ювелиры" и "Медики в годы Великой Отечественной войны".

Музей также принял решение продлить время работы для посетителей. Исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года и выставки будут работать без выходных с 10:00 до 21:00, территория Покровского собора откроется для посетителей с 25 июня и будет работать ежедневно с 9:00 до 19:00. Палаты Бояр Романовых также будут открыты ежедневно, без выходных с 10:00 до 19:00.