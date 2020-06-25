"В России мы будем делать все для того, чтобы людям было комфортно, даже если осложнения, которые, конечно, могут быть осенью. Но чтобы они были такими, которые не нарушат привычный ритм жизни", — сказала Попова.

"Мы наработали большой опыт, мы понимаем, что это инфекция, которой можно управлять. И наша задача за грядущие два месяца подготовиться таким образом, что любое изменение или ухудшение эпидситуации не повлекло бы никаких дополнительных, тем более особых ограничений для населения РФ", — отметила она.

Она напомнила, что РФ очень успешно движется к созданию вакцины. "Конечно, мы все ждем обещанных сроков. А это начало осени, для того, чтобы получить первую производственную партию вакцины", — уточнила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что сроки массовой вакцинации будут определяться позднее.