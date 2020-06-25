"На сегодняшний день, к первому июля готовы к открытию 149 пляжных территорий и зон отдыха у воды, из них 105 муниципальных, 44 частных. Хотим отметить также, что на всех готовых к открытию пляжах, был проведен анализ воды и песка. Согласно заключениям Роспотребнадзора на 49 пляжах можно купаться в водоемах, на оставшихся — в специально оборудованных бассейнах", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на пляжах Московской области должен соблюдаться санитарный режим, а именно: нанесена разметка социальной дистанции, проводиться дезинфекция шезлонгов после каждого использования, масочный режим персонала, дезинфекция туалетов, санитарная обработка раздевалок и душевых не реже 1 раза в день.

Также на пляжах должна быть организована продажа средств индивидуальной защиты, детские и спортивные площадки пока останутся закрытыми.

Ранее сообщалось, что пляжи в регионе будут открыты с 1 июля.