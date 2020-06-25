"Сейчас мы находимся на втором этапе (снятия ограничений — ИФ) и видим, что почти все средства размещения у нас работают, за исключением хостелов", — сказала Шилкина в ходе заседания комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

Согласно презентации, сопровождавшей выступление Шилкиной, на втором этапе могут начать работу гостиницы, а также мини-отели, у которых есть не менее двух входов. Работа хостелов запрещена. Эти объекты смогут начать свою работу только на третьем этапе снятия ограничений, но не полностью — не более 50% от загрузки.