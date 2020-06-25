"На сегодняшний день требования к санаторно-курортным учреждениям более жесткие, чем к отельно-гостиничному комплексу, но мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время условия для приема гостей были уравнены и смягчены", — сказал он.

Министр напомнил, что на данный момент отелям необходимо проводить COVID-тесты для персонала только при допуске на работу, в то время как для санаториев необходимо еженедельное тестирование сотрудников. Также прибывающим на санаторный отдых гостям необходимо иметь справку об отсутствии вируса, в то время как заселяющимся в гостиницу такой документ не понадобится.

Крым в начале июня начал подготовку к курортному сезону, который запускается поэтапно. На первом этапе, 15 июня, отели и санатории открылись исключительно для местных жителей. На втором, с 1 июля, на полуостров смогут приехать жители других регионов РФ.