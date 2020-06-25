"В постановление губернатора вносятся соответствующие изменения, согласно которым с 27 июня смогут возобновить работу зоопарки, океанариумы, дельфинарии под открытым небом, объекты туристического показа", — заявил Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба.

Глава региона при этом отметил, что допуск посетителей на перечисленные объекты должен осуществляться с учетом требований Роспотребнадзора — при строгом соблюдении масочного режима и социального дистанцирования.

Ранее сообщалось, что с 27 июня на Кубани возобновят работу рестораны и другие объекты общественного питания, расположенные в обособленных помещениях с отдельным выходом на улицу.

С 21 июня в Краснодарском крае отменен режим карантина по коронавирусной инфекции. Вместе с тем, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности.