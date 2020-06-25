"Да, есть планы (по строительству морских пассажирских судов — ИФ), (возможно — ИФ) это будет Ro-Pax паром с количеством кают не менее 1,5 тысяч, то есть (судно — ИФ) рассчитано приблизительно на 3,5 тыс. пассажиров", — сказал Рахманов.

По его словам, стоимость строительства такого теплохода может составить порядка $650-700 млн. "У нас пока таких денег нет. Причем у нас уже есть заказчик, который готов такой пароход построить. Как только мы решим вопрос с финансированием, поймем каким образом это можно будет сделать финансово, то мы тут же приступим к стройке и делать это будем с одним из иностранных партнеров", — отметил глава ОСК.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" на 100% находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.