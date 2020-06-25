"Прошу внести соответствующие изменения в мое постановление. С 27 июня разрешается работа ресторанов и других объектов общественного питания, расположенных в обособленных помещениях с отдельным выходом на улицу. Определить часы работы таких заведений с 7:00 утра до полуночи, чтобы они не превращались в ночные клубы или дискотеки", — сказал Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба.

Глава региона отметил, что стационарные рестораны начнут работать в дополнение к уже действующим с 21 июня летним кафе, террасам и верандам на открытом воздухе.

"Жизнь показала, что летние кафе уже не справляются с возросшим количеством отдыхающих. Стихийно появились частные квартиры, оказывающие услуги питания. Молодежь переместилась на пляжи и в парки, где устраивают шумные пирушки. Ситуация становилась неконтролируемой", — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что с 21 июня в Краснодарском крае отменен режим карантина по коронавирусной инфекции. Вместе с тем, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности.