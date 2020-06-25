Площадь города увеличена на 6,5 тысяч га, то есть примерно на 60% за счет соседних территорий Предгорного района.

По словам главы Кисловодска Александра Курбатова, расширение границ города открывает новые возможности для развития туристического кластера и санаторно-курортного комплекса.

Он также уточнил, что за счет увеличения площади города вырастет и количество туристов, приезжающих на отдых в Кисловодск. Ожидается, что к 2035 году число отдыхающих будет увеличено почти вдвое — до 700 тыс. в год.