Авиакомпании "Победа", Red Wings, Nordwind, AZUR air, "Россия", Smartavia, "ИрАэро" будут перевозить пассажиров из Уфы в Сочи, совершат 17 рейсов в неделю.

В июне вылеты в Анапу начали выполнять авиакомпании "Россия", Utair, "Победа", NordStar. С 4 июля к ним присоединится авиакомпания Nordwind. В течение летнего сезона в Анапу запланировано 11 рейсов в неделю.

"Столько же рейсов будет выполняться по маршруту Уфа- Симферополь. Билеты на перелеты в Крым можно приобрести у авиакомпаний Nordwind, "ИрАэро", "Россия", Red Wings и Smartavia", — говорится в сообщении.

Со 2 июля впервые к выполнению прямых рейсов из Уфы в Сочи приступит авиакомпания AZUR-air (для чартерного авиаперевозчика Сочи — первое регулярное туристическое направление внутри России).

Авиакомпания "Азимут" предлагает полеты в Краснодар, рейсы выполняются четыре раза в неделю. В Ростов-на-Дону воздушные суда лоукостера летают три раза в неделю. Дважды в неделю "Азимут" выполняет перелеты из Уфы в Минеральные Воды.

С 4 июля авиакомпания "ЮВТ Аэро" открывает прямое авиасообщение Уфа- Геленджик, рейсы будут выполняться по вторникам и субботам.

АО "Международный аэропорт Уфа" обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс, состоящий из двух терминалов, обеспечивает общую пропускную способность 1,4 тыс. пассажиров в час. Средний пассажиропоток в год превышает 3 млн человек. Владельцем 100% акций является Башкирия.