Как говорится в сообщении ЕК, предложенный Германией план спасения Lufthansa, который предусматривает передачу 20% акций авиакомпании правительству, соответствует строгим правилам оказания государственной помощи.

При этом Еврокомиссия выставила целый ряд требований. В частности, государственные средства должны быть оперативно возвращены, а также Lufthansa не может использовать налогооблагаемое финансирование на расширение своего бизнеса.

Пакет финансовой помощи объемом 9 млрд евро также включает в себя государственную гарантию по кредиту на 3 млрд евро, ее предоставление будет рассмотрено в отдельном порядке.

Этот "значительный объем поддержки" поможет Lufthansa справиться с текущим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, который особенно сильно ударил по авиационному сектору, отмечают в ЕК.

Акционеры Lufthansa на внеочередном собрании в четверг обсудят вопрос о принятии пакета помощи из государственного Фонда экономической стабильности (WSF).

В интервью, опубликованном в среду вечером в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, крупнейший акционер Lufthansa Хайнц Херманн Тиле сообщил, что поддержит план спасения авиакомпании, который он ранее критиковал.

"Я проголосую за это предложение", — сказал Тиле, которому принадлежит 15,5% акций Lufthansa.

Кроме того, в четверг стало известно, что Lufthansa договорилась с Независимым профсоюзом бортпроводников UFO о кризисном пакете мер в связи с пандемией COVID-19, который позволит сэкономить более 500 млн евро.

"Ввиду согласования кризисного пакета компания сможет избежать сокращения 22 тыс. членов обслуживающего персонала Deutsche Lufthansa во время кризиса", — говорится в сообщении Lufthansa.

Акции Lufthansa на торгах в четверг подскочили на 15,5%. С начала текущего года их стоимость упала на 37,1%.