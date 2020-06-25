"Сад здоровья и активного долголетия" расположился в Бирюлевском дендропарке, парк "Седьмое чувство" — в ландшафтном заказнике "Тропаревкий", "Садово-парковая территория" — в природном заказнике "Долина реки Сетунь", — сказал Бирюков.

По его словам, главной целью "садов здоровья" является создание комфортной среды для активного и тихого отдыха.

"Любой посетитель может выбрать досуг на свой вкус: просто прогуляться и отдохнуть на скамейке в тени деревьев или провести время на спортивной площадке.

Бирюков отметил, что для разных категорий посетителей в "садах здоровья" есть свои многофункциональные зоны. Это места для тихого отдыха с беседками, спортивные площадки для воркаута, детские площадки с современным оборудованием для игр.

На природных территориях также оборудованы места для занятий дыхательной гимнастикой цигун, специальные площадки для проведения открытых уроков и мастер-классов.

"По всей благоустроенной площади созданы прогулочные маршруты, вдоль которых обустроены места для отдыха, установлены кормушки для птиц. Скамейки расположены в специальных карманах, рядом с ними предусмотрено место для парковки коляски", — подчеркнул заммэра.

Он заявил, что в "садах здоровья" особый целебный воздух. "Общеизвестно, что лесной воздух очень полезен для здоровья именно потому, что в нем много фитонцидов, которые убивают или подавляют болезнетворные организмы. В "садах здоровья" высажены фитонцидные деревья и кустарники, а также пряно-ароматические травы", — пояснил Бирюков.

По его информации, особое внимание при реализации проектов уделялось слабовидящим группам населения — для них в "садах здоровья" установлены таблички Брайля.

"В парке "Седьмое чувство" построена тактильная дорожка для ходьбы, несколько зон тропинки заполнены разными материалами: галькой, отсевом и щепой", — добавил глава комплекса городского хозяйства.