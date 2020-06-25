"Мы продолжаем ослабление ограничительных мероприятий. Продолжаем открывать предприятия, которые были закрыты до последнего времени", — сказал Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба.

Глава региона отметил, что с 27 июня будет разрешена работа транспортных организаций и предпринимателей, осуществляющих межмуниципальные пассажирские перевозки, включая авиационное сообщение между Краснодаром и Сочи.

Ранее сообщалось, что с 21 июня в Краснодарском крае отменен режим карантина по коронавирусной инфекции. Вместе с тем, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности.